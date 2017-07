Suured Hiina pangad kaotasid nädalaga aktsiaturul 15 miljardit

Hiina ehituspanga aktsiad langesid viiendat nädalat järjest, vahendab Bloomberg. Laenuandjad olid suurimate langejate seas Hong Kongis kaubeldud aktsiate hulgas, kaotades 15 miljardit dollarit oma väärtustes kokku.

Kaotused on kannapööre nelja suurima laenuandja jaoks. Käesolev aasta algas pankade jaoks positiivselt kui Hong Kongi aktsiaturul tehti suur tõus. Analüütikud sõnavad, et pankade jaoks on langusega väga vähe midagi muutunud, kuid nad on väga haavatavad kursi parandusele pärast dividendi väärtuse mahaarvestamist aktsiatelt.

Hiina industriaal- ja kommertspanga aktsia langes 7,4 protsenti nädalaga, mis on panga aktsia madalaim tase pärast 2008. aastat. Põllumajanduspanga aktsia langes 6,2 protsenti ja Hiina pank kaotas 5,7 protsenti oma aktsiaväärtusest.

Investorid peaksid nägema aktsiate langust kui head hetke pankade Hong Kongi osaluste ostmiseks, sõnas Peter So, CCB International Securities uuringujuht.