Hinnatõusu kiuste söövad isegi pensionärid juba avokaadosid

Kuigi kliendid veel ei nurise, ei tahaks kaupmehed nüüd väga rohkem hindu tõsta, sest konkurents surub peale, vahendab Äripäev.

«Eestis on nii palju kaubanduspinda, jaeketid jälgivad iga päev, kes mis hinnaga mis toodet müüvad, ja teevad vastavalt sellele muudatusi,» rääkis puu- ja juurvilju müüva Bambona ostu- ja müügijuht Aimer Peensalu.

Puuviljamüügis on tema sõnul positiivne see, et sortiment on kõvasti laienenud ja tavaliste puuviljade kõrval süüakse kõvasti ka ökopuuvilju, kuid suvel vajub nende müük ära, sest inimesed saavad mahedaid tooteid ka oma aiast.

«Võtame näiteks avokaado: kunagi oli ta väga eksootiline, nüüd aga söövad juba isegi pensionärid avokaadot,» ütles Peensalu, lisades, et see protsess on aga seitse kuni kaheksa aastat aega võtnud.

