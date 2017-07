Venemaal lubatakse lapsed äri ajama

„Soovin juhtida tähelepanu sellele seaduse-eelnõule, mille valmistas ette valitsus. See asub praegu arulemisel ja puudutab endale ise tööd andvaid kodanikke,“ vahendas ajaleht Riigiduuma töökomitee esimehe Jaroslav Nilovi sõnu. „Määratletakse see staatus ja määratletakse vanus – 16 aastat. Meie Venemaa Liberaaldemokraatlikust Parteist arvame, et vanuseks tuleks määrata 14 aastat.“

Nilovi sõnul lubab Venemaa töökoodeks 14aastastel juba praegu tööle minna tingimusel, et see ei kahjusta õpinguid ja tervist.

Kõrgema majanduskooli sotsiaalprogrammide analüüsikeskuse juhataja Sergei Smirnovi sõnul võib ettevõtluse lubamisega lastele nõustuda, kuid see toob kaasa paljude seaduste muutmise ja tõenäoliselt ka põhiseaduse muutmise.