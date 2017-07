Uusarenduste pakkumiste arv tegi järsu hüppe

«Ehkki turule lisandus kuus uut arendusprojekti, siis järsu pakkumiste arvu kasvu taga oli tegelikult vaid kaks ülisuurt arendust, Vega Lasnamäel ja Mariino Residentsid Pirital, kus paisati avalikku müüki kogu arenduse maht korraga, vastavalt üle 200 ja 100 ühiku,» rääkis Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman.

Tema selgitusel on uusarenduste turg jätkuvalt noortele peredele ülimalt atraktiivne ja eelkõige projektide algfaasis on uute ja vanade korterite hinnavahe piisavalt väike, et meelitada ostjaid järelturult uute pindade kasuks valima.