Graafik: usaldamatus valitsuse majanduspoliitika suhtes on hüppeliselt tõusnud

Eesti konjunktuuriinstituudi pressikonverentsil selgus, et 2017. aasta teises kvartalis tõusis hüppeliselt vähene usaldus valitsuse majanduspoliitika suhtes. Probleemi nimetanud ekspertide osakaal tõusis uuringus 71 protsendilt 95 protsendini.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogia minister Urve Palo selles suurt probleemi ei näinud ja ütles, et see tulemus on igati ootuspärane, sest teise kvartalisse jäid sisse plaanitavad maksumuudatused, mis tööandjatele ei meeldinud ja võrreldes rahvusvahelise IMD konkurentsiedetabeliga on kahe uuringu vahel teatud vasturääkivused.

«Rahvusvahelise konkurentsiedetabeli vastajate hulk on ettevõtjad, aga konjunktuuri instituudi tagatoa 19 inimesest on neli ainult ettevõtjad. Ülejäänud on majanduseksperdid, valituse ametnikud, majandusteadlased ja opositsioonipoliitikud ning nende töö ongi olla kriitiline,» sõnas Palo.

Marje Josing, Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Palo väidetega ei nõustu. Tema sõnul valmib rahvusvaheline uurimus varem ja Konjunktuuriinstituudi poolt läbiviidud küsitlus on hilisem ja iseloomustab teist majanduskvartalit paremini.

Eesti konjunktuuriinstituut annab iga kvartali alguses operatiivse ülevaate olukorrast Eesti majanduses.