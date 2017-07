Transiidikeskuse äri pöördus mullu kasvule

«Nii kerkis firma käive 5 protsendi võrra ligi 19,3 miljoni euroni, kasumit teeniti aga 3,5 miljonit eurot, mida on ülemöödunud aastaga võrreldes 12 protsenti enam. Transiidikeskuse AS terminalide kogukaubakäive kokku oli 2,83 miljonit tonni, mis on 8 protsenti rohkem kui 2015. aastal, teatas ettevõte.

Transiidifirma juhatuse esimees Vladimir Popov ütles, et ettevõtte pingutused kompenseerida vähenenud Venemaa nõudlust Eesti oma eksportkaupadega on hakanud vilja kandma.

«Eesti ekspordile on konteinertransiit kujunemas heaks alternatiiviks – oleme investeerinud uutesse puidugraanulite ja vilja eksporti toetavate ladude ja ladustamiseks vajalike laborite arendamisse,» märkis Popov.

Kokku investeeris ettevõtte möödunud aastal 5 miljonit eurot. «Tehtud investeeringud võimaldavad klientidel oma kaupa enne eksporti meie ladudes hoida, ümber laadida kui ka selle kvaliteeti mõõta.»

Transiidikeskuse AS on Eesti spetsialiseeritud konteineri- ja üldkaubaterminalide operaator Muuga sadamas.