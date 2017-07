Ettevõtted ei soovi Eesti uut brändi kasutada

Ettevõtjad suhtuvad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) brändiarendusse küll soosivalt, kuid eelistavad ise kasutada turunduses oma identiteeti, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Lähis-Ida turul jõuliselt kanda kinnitanud IT-ettevõte Nortal on üks neist, kellele võiks Eesti brändi tööriistadest kasu olla, et uusi turge vallutada ja kaugetel maadel selgeks teha, mis riik see Eesti on. Ent nemadki oma tarbeks seda ei kasuta.

«Nortalil on oma brandbook, millest ennekõike juhindume ja mille alusel toimetame,» kommenteerib Nortali tegevjuht Andre Krull.

Ka Tallink Grupi Eesti haru müügi- ja turundusdirektor Marina Jõgi tunnistab, et ehkki Eestit ühiselt tutvustada on oluline, siis ühtset brändilahendust nad oma tarbeks siiski kasutama hakanud ei ole. Põhjus on sama, mis Nortalil – neil on oma brändikontseptsioon, mida nad kasutavad.

