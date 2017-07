Arakase fond tegi Lätis eduka väljumise

Tehingu hind poolte kokkuleppel avaldamisele ei kuulu. Fondijuhi Viljar Arakase sõnul oli ärihoone esimene EfTENi investeering Riias ning tänaseks ka esimene edukas väljumine. «On hea meel, et objekt on saanud Colonna näol uue professionaalse omaniku, kes jätkab meie alustatud tööd,» lisas Arakas.

Colonna grupi juhi Roberto de Silvestri sõnul otsib Colonna aktiivselt investeerimisobjekte kõigis Balti riikides. «Stabu 10 ärihoone on meie jaoks teine objekt Lätis ja see sobib meie investorite investeerimiskriteeriumitega, kuna asub kesklinnas ja lisaks on täidetud tugevate üürnikega, kes on sõlminud pikad üürilepingud,» lisas de Silvestri.

Eften Kinnisvarafond AS ostis Stabu ärihoone Riias 2013. aastal ettevõttelt SIA Ektornet Commercial Latvia. Tegu on Riia südalinnas asuva endise tööstushoonega, mis on ümber ehitatud ärihooneks rendipinnaga 3700 ruutmeetrit.

Projekti hoidmisaeg oli neli aastat, investeeritud omakapitali tootlus oli 21 protsenti aasta baasil ning omakapitali kordaja 1,8. Arakase sõnul on tegu järjekorras juba üheksanda üksikhoone müügiga EfTENi esimesest fondist.