Nordica reisijate arv ületas müstilise piiri

Rahvusliku lennukompanii Nordica juunikuu reisijate arv purustas uue rekordi, ületades 60 000 piiri. Täpsemalt teenindas Eesti lennuettevõte 60 937 klienti. Võrreldes eelmise aasta jaanikuuga oli kasv 39,5 protsenti.

Reisijate osakaalult hoidis Nordica 27-protsendilise turuosaga Tallinnast väljuvate lendude arvestuses kindlat liidrikohta. Lähim konkurent püsis samal ajal 17,8-protsendilise turuosa juures. Kokku sooritas kodumaine lennuettevõte juunikuus 1027 lendu. Lendude toimumise protsent oli 99,67 ning 83,5 protsenti neist väljus 15-minutilise täpsusega.

Nordica populaarsemad sihtkohad olid Stockholm, München ja Brüssel. Lennufirma turundus- ja kommunikatsioonijuhi Toomas Uibo sõnul võib arvudega väga rahule jääda, kuigi väljumise täpsus on varemalt kõrgemgi olnud.

«Oleme kenasti eelarves ja suvehooaeg on meile väga hästi alanud. Eesti inimesed on rohkem reisima hakanud ja oleme väga tänulikud, et esimese eelistusena valitakse just Nordica lend. Ootame ka järgnevatel kuudel head tulemust,» rääkis Uibo.