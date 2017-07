Ameerika hotellid kuulutasid sõja Airbnb-le

Ameerika hotellide ja majutusasutuste liit otsustas oma hiljutisel koosolekul algatada üldrahvaliku kampaania Airbnb võimaliku laienemise vastu, vahendab New York Times. Nimelt leppisid liidu liikmed kokku, et võtavad selleks kasutusele kõik võimalikud meetmed nii kohalikul, osariigi kui riiklikul tasandil.

Täpsemalt tähendab see, et liidu liikmed hakkavad aktiivsemalt lobima valitsusamentnikke ja selliste uuringute tellimist, mis näitaks ära, et Airbnb keskkonnas majutusvõimaluste pakkujad tegelevad sisuliselt sama teenusega nagu hotellid ja teised majutusasutused, kuid ei järgi seejuures seadusi, mis hotellisektorit reguleerib. «Airbnb vahendab majutuskohti, kuid ei järgi valdkonna regulatsioone,» märkis liidu kõneisik New York Times'ile.

Airbnb, mis on oma tegevusega muutunud järjest suuremaks konkurendiks traditsioonilistele majutusasutustele, lausus kampaaniast kuuldes, et see on vaid märk sellest, et «hotellikartell kavatseb hoida keskklassi kliente hinnapantvangis, et nad saaks enda juurde meelitada ka hinnatundlikumaid kliente».