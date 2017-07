EL ja Jaapan jõudsid kokkuleppele vabakaubanduse osas

«Neljapäeval jõudsime põhimõttelisele kokkuleppele majanduskoostööleppe osas, mille mõju ulatub palju kaugemale meie enda rannikust,» ütles Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker.

«Sellel lepingul on tohutu majanduslik tähtsus, kuid ühtlasi toob see meid üksteisele lähemale. Me näitame, et Euroopa Liit ja Jaapan, demokraatlikud ja vabad globaalsed partnerid, usuvad vabasse kaubandusse. Et me usume sildade, mitte müüride, ehitamisse,» ütles Euroopa Komisjoni kaubandusvolinik Cecilia Malmström.

Malmström märkis, et Jaapanil, mis on maailma suuruselt neljas majandus, on suur isu Euroopa toodete järgi, mistõttu on lepingul tohutu potentsiaal Euroopa jaoks ja võib oodata olulist ekspordi kasvu mitmetes sektorites.

Komisjoni põllumajandusvolinik nimetas lepingut võiduks mõlemale poolele, kuid suureks võiduks Euroopa maapiirkondadele ning põllumajandusele.