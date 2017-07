15 miljonist ilma jäänud ühistud teevad uue piimatööstuse

MilkEst AS aktsionärid on pettunud PRIA vastuses MilkEst ASi poolt esitatud vastuväidetele PRIA hindamiskomisjoni töö kohta, teatasid ettevõtte aktsionärid pressiteate vahendusel. Samas aga leiti, et kuna tegemist on pigem bürokraatliku, mitte sisulise vaidlusega uue piimatööstuse rajamise teemal, siis ei peetud otsuse vaidlustamist põhjendatuks.

MilkEst AS aktsionärid on selgel seisukohal, et ühtegi piimatööstust Eestis ei ole võimalik rajada vaid toetuse määramise tõttu, nagu pole ka võimalik rajada vaid toetuse ajendil sisulist ja perspektiivikat koostööd.

Aktsionäride ja nõukogu poolt üksmeelselt otsustati, et fundamentaalsete lähtekohtade olulise erinemise tõttu ei pea MilkEst AS kindlasti võimalikuks liituda AS E-Piim Tootmine projektiga ning jätkavad oma piimatööstuse rajamise plaani arendamist ilma PRIA toetuseta. Plaanikohase uue piimatööstuse valmimise tähtajana nähakse täna 2020. aasta algust.

Samas kinnitavad MilkEst AS aktsionärid oma usku piimatootjate vahelise koostöö perspektiivikusse ning on avatud edendama läbipaistvatele ja võrdsetele alustele rajatud ühist tegevust.