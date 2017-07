Uber peatab Soomes oma teenuse

USAst pärit taksoettevõte on sattunud mitmel pool Euroopas oma vastuoluliste äripraktikate pärast terava kriitika alla. UberPoP on keelatud juba mitmes Euroopa pealinnas, sealhulgas Brüsselis ja Pariisis, kirjutab Reuters.

«Me ei taha tekitada oma töötajatele ja meie rakendust kasutavatele juhtidele asjatuid probleeme. Me usume, et hetkel on kõige parem UberPoP pausile panna ja tuua ta tagasi 2018. aasta suvel,» kirjutas Uberi Soome juht Joel Järvinen, viidates uue seaduse tulekule.

Uber jätkab Helsinkis oma UberBLACK teenuse pakkumist ja on lubanud toetada juhte, kes ei saa enam UberPOP-iga raha teenida.

Uber on Soomes legaalne, nii kaua kuni juhtidel on vastavad litsentsid. Samas on ettevõtte sattunud korduvalt politsei uurimise alla ja ilma vastavate lubadeta juhid on sageli pidanud oma sissetulekud riigile andma.

Eelmisel nädalal konfiskeeris Soome kohus Järvineni varad, nii kauaks kuni politsei uurib taksoteenuse legaalsust.