Iga kolmas Läti põllumees plaanib investeeringuteks laenu võtmist

Uuringus osalejad plaanivad laenatud raha investeerida peamiselt kuivatitesse ja vilja-elevaatoritesse. Mõned farmid uuendavad oma varustust ning huvi põllumajandusmaa ostmise vastu püsib kõrgel.

«Põllumehed on nõus, et uudsed tehnoloogilised lahendused suurendavad efektiivsust. Tehnoloogia populaarsust tugevdavad Euroopa Liidu rahastuse tingimused. Kõige enam soetavad põllumehed GPS-süsteeme, lämmastiku detektoreid ja automaatseid kütuse mõõdikuid,» ütles Swedbanki põllumajandusekspert Raimonds Miltiņš.

Ta lisas, et üha populaarsemad on ka droonide kasutamine põllumaade vaatlusel ning ilmavaatlusjaamade ostmine.

Uuringust selgub, et põllumehed, kes haldavad 200 kuni üle 1000 hektari põllumaad, plaanivad tõenäolisemalt sel aastal käibe ja kasumi kasvu. Enamik neist suurtest farmidest asuvad Zemgale maakonnas, mis on ühtlasi üks kasumlikumaid.

Viimastel aastatel on hektar Zemgale põllumaad tootnud keskmiselt 330 eurot maksueelset tulu. Kuramaal ja Latgales aga vastavalt 280 ja 250 eurot.

Ligi pooled vastanutest ütlesid ka, et plaanivad oma töötajate palkasid tõsta, kuid nagu ka teistest Läti majandussektorites, ütlesid põllumehed, et on puudu oskustööjõust.