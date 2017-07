Rail Balticu juht: Baltikumis on puudu raudteetöölistest

«2026. aastal muudab Baltimaade majandusruumi uus raudteeliin – Rail Baltic, mis loob uued võimalused mitte ainult äritegevuse arendamiseks või mugavaks reisimiseks, vaid tekitab ka nõudluse raudtee ekspluatatsiooni valdkonna spetsialistide järele,» ütles Rubesa pressiteate vahendusel.

«Kvaliteetse Euroopa rööpmelaiusega raudtee ehitamiseks on vaja spetsialiste, kes ei ole regioonis saadaval, mistõttu peavad kutse- ja kõrgkoolid, mis soovivad pidada sammu tulevase nõudlusega tööjõu järele ja aidata tagada vajaliku kohaliku tööjõu olemasolu, arendama tehnikaspetsialistide õpet,» märkis Rubesa.

Samuti on Rubesa sõnul juba praegu selge, et Baltimaad ei ole valmis projekti tekitatavat nõudlust kvalifitseeritud tööjõu järele rahuldama, mistõttu peavad projekti potentsiaalsed tarnijad oma liitumist kaaludes mõtlema, kuidas see probleem lahendada.

«Arvestades lähematel aastatel oodatavat tööjõunõudluse kasvu seoses taristuobjektide projekteerimise ja ehitamisega, sunnib ebapiisav kohalike spetsialistide osakaal juba praegu otsima sobiva kvalifikatsiooniga inimesi välismaalt,» lisas Rubesa.

Rail Balticu projekt hõlmab kiire rahvusvahelise raudtee ehitust Tallinnast Leedu-Poola piirini. Rööpme laius on 1435 millimeetrit ehk Euroopa standard ja reisirongid sõidavad kiirusega kuni 240 kilomeetrit tunnis, samas kui kaubarongid sõidavad kiirusega kuni 120 kilomeetrit tunnis.