Google on Euroopa Liidul jälle hambus, tulemas on uued miljarditrahvid

Euroopa Komisjon on üles seadnud ekspertide paneeli, kelle tööks on uurida Androidi operatsioonisüsteemi ja anda iseseisev hinnang sellele, kas süsteem annab Google'ile teiste mobiilirakenduste tegijate ees eelise.

Kui Google peaks taas süüdi jääma, siis ootab neid tõenäoliselt veel suurem trahv kui hiljutine 2,4 miljardit eurot. Karmi mainega Euroopa Liidu konkurentsivolinik Margrethe Vestager on nimetanud 2017. aastat «G-aastaks», kus ta võtab tehnoloogiahiiglase tangide vahele.

Google ise on Euroopa Liitu tugevalt kritiseerinud, sõnades, et nad takistavad odava mobiilitarkvara kättesaadavust. EL süüdistab omalt poolt Androidi loojat konkurentsi maha surumises, sest Androidi kasutavad mobiilitootjad peavad näiteks telefonidesse paigaldama mitmed Google rakendused nagu Google Chrome ja Google Search.

Veel eelmisel kuul trahvis Euroopa Liit Google'it 2,4 miljardi euroga, sest tehnoloogiahiiglane on mõjutanud oma otsingumootori tulemusi nii, et need juhataks kliente rohkem nende endi e-müügikanalite juurde.

Google on pakkunud oma ostuteenust 2008. aastast saadik ja on EU ametnike sõnul saanud otsingumootoris alati eelistatud tähelepanu. Konkurendid ilmuvad sageli alles kusagil neljandal leheküljel, tõmmates neilt eemale tohutult suure arvu klikke, sest 95 protsenti kõigist klikkidest tulevad esilehelt.