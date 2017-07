Sony ostab enamusosaluse digitaalmeedia võrgustikus Httpool

Kahe ettevõtte ühinemisel tekib üks suurimaid digitaalse turunduse ja kommunikatsiooni ettevõtteid maailmas. Sõlmitud tehing vajab mõnedes riikides riiklike ametkondade heakskiitu, teatas Httpool.

Uus ettevõte teenindab kokku rohkem kui 6000 agentuuri ja kaubamärki kogu maailmas, esindades selliseid kanaleid nagu Twitter, Linkedin, Spotify ning vahendades üle 5000 globaalse ja lokaalse veebimeediakanali 30 riigis Ladina-Ameerikas, Kesk- ja Ida-Euroopas, Aasias ja Indias.

IMS ja Httpool pakuvad oma klientidele lisaks digitaalsete kampaaniate täisteenusele ka kohalike turgude tundmist, oskusteavet ja strateegilist mõtlemist, IMS-i koolitusplatvormi, sertifitseerimisprogramme ja Httpooli reklaamitehnoloogiat.

«See tehing võimaldab IMS-il arendada mitmeid väga suure potentsiaaliga alasid Euroopas ja Aasias, ning luua ka seeläbi tõeliselt globaalne ettevõte. IMS ja Httpool suudavad koos pakkuda kõikehõlmavat teenust nii reklaamiandjatele kui meediakanalitele kampaaniate teostamisel, ning varustada tuhandeid digitaalse turunduse spetsialiste, ettevõtjaid ning kohaliku tasandi veebikeskkondi uute võimalustega,» ütles IMS-i asutaja ja juhatuse esimees Gastón Taratuta.

«Ühendades IMS-i ja Httpooli loome täislahenduse rahvusvahelisi kampaaniaid läbiviivatele reklaamiandjatele, kuid samas ka kanaliomanikele ja meediakanalitele nende sisutoodetega tulu teenimisel maailma kiireimini arenevatel turgudel,» sõnas Sony Pictures Televisioni ülemaailmsete võrgustike president Any Kaplan.

«IMS ja Httpool jagavad ühist visiooni, seega ei võiks me ette kujutada sobivamat partnerit, kui seda on IMS. See tehing on ühest küljest oluline verstapost Httpoolile, olles tunnustuseks seni tehtule, samas toidab partnerlus IMS-iga Httpooli edasist kasvu, võimaldades meil laieneda oma tehnoloogiliste lahendustega globaalsele turule.» lisas Httpooli asutaja ja juhatuse esimees Aljoša Jenko.

«Httpooli meeskond on suutnud saavutada märkimisväärse rahvusvahelise positsiooni, arendades oma reklaamitehnoloogiat ja jagades IMS-iga sarnaseid väärtusi ettevõtluses. Koos suudavad kaks ettevõtete gruppi mõjutada püsivalt laiemat digitaalset ökosüsteemi läbi jätkuva innovatsiooni, avatuse, loovuse ja partnersuhete,» märkis Taratuta.

IMS-i peakontor asub Miamis, ning harukontorid Brasiilias, Mehhikos, Argentiinas, Kolumbias, Tšiilis, Panamas, Peruus, Ecuadoris ja Uruguays.

Httpooli 19 kontorit asuvad Indias, Hong-Kongis, Austrias, Bulgaarias, Tšehhis, Horvaatias, Kreekas, Ungaris, Kosovos, Makedoonias, Poolas, Rumeenias, Serbias, Sloveenias, Eestis, Lätis, Leedus, Ukrainas ja Venemaal.

Sony Pictures Television Networksi tütarfirma IMS Internet Media Services on digitaalse turunduse ja kommunikatsiooni ettevõte, mis ehitab partnerlussuhteid kiirelt arenevate ettevõtetega, mis otsivad laienemisvõimalusi Ladina-Ameerikas. Kaubamärgid nagu EA, Foursquare, Linkedin, Spotify, Snapchat, Twitter, Spotify, Yahoo, Twitch, Vevo ja Waze töötavad koos IMS-iga tugevdamaks oma kohalolu Ladina-Ameerikas.

Httpool on Kesk- ja Ida-Euroopa digitaalse meedia ja turunduse võrgustik, mis osaleb ka Aasia ja India turgudel, ning mis on keskendunud turgudele väljaspool USA-d ja Lääne-Euroopat. Httpool pakub digitaalse meedia ja turunduskommunikatsiooni teenuseid, sealhulgas display-, video-, sotsiaalmeedia-, performance, engagementlahendusi.

Httpool kasutab nii enda arendatud tehnoloogiat, kui ka kolmandate osapoolte litsentseeritud tehnoloogiaid, omab pikaajalist ja laia rahvusvahelist kogemust ja esindab Twitteri, Linkedini, Spotify ja teisi globaalseid ja kohalikke kanaleid 22 erineval turul.