Väino Kaldoja autoettevõte kasvatas korralikult müügitulu

Aruandeaasta kasum tõusis ligi 94 protsenti 7,7 miljoni euroni. Ligi kaks kolmandikku müügitulust, 226,7 miljonit eurot, teenis kontsern Leedus, Eestis müüdi sõidukeid ja teenuseid 84 miljoni euro eest, selgub ettevõtte majandusaasta aruandest.

Silberauto kontserni kuuluvad täisosalusega Silberauto Eesti AS, Silberauto UAB, Hõbevara AS ning aruandeaastal Lätti loodud tütarettevõte Silberauto SIA, 60-protsendiline osalus on ettevõttes Business Highway OÜ.

Silberauto jaotamata kasum oli eelmise aasta lõpu seisuga 72,2 miljonit eurot, millest dividendideks otsustati maksta miljon eurot. Kontsernis töötas keskmiselt 532 inimest ja nende palgakulu oli 10,3 miljonit eurot.

Silberauto on Baltimaades uute ja kasutatud autode müügi, hoolduse, remondi ning ümberehitusega tegelev kontsern. Sisulist tegevust alustati Mercedes-Benzi autode esindusena Eestis 1990. aastal.

Kaubamärgi ja firmanimena on Silberauto kasutusel aastast 1993. Väino Kaldoja on nii ettevõtte asutaja kui ka omanik.