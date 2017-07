Tallinna Kaubamaja võitleb Saaremaal maatüki nimel

Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS on pidanud aastaid plaani rajada Kuressaare Tammemetsa kinnistule ärihooned ühes parklaga enam kui 150 autole, kirjutab Saarte Hääl.

Põhiliseks takistuseks on seejuures olnud juurdepääsu rajamise võimalus kinnistule. Eitavaid vastuseid on tulnud üksteise järel nii Lääne-Saare vallalt kui maanteeametilt, ent kinnistu omanik ei ole oma plaane maha matnud.

Viimasel ajal on valla ja ettevõtte vahel kirjavahetus taas elavnenud. Tallinna Kaubamaja Kinnisvara on esitanud vallavalitsusele taaskord taotluse detailplaneeringu algatamiseks.

Planeeringu koostamise eesmärk on kinnistu sihtotstarbe muutmine ärimaaks ja määrata ehitusõigus kuni kolme 13 meetri kõrguse ehk kahekorruselise ärihoone ehitamiseks.

Lisaks on kavandatud üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

Kinnistuomanik ei soovinud veel oma kavatsusi lähemalt kommenteerida. Tallinna Kaubamaja Kinnisvara juhataja Peeter Kütt tõdes, et detailplaneerimine on pikaajaline protsess ja enne planeeringu kehtestamist on vaja teha palju eri osapooli puudutavaid toiminguid.