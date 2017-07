Halb suveilm on spaade parim kaaslane

Kasvanud nõudlus mõjub ka hindadele – mitmed spaad tõstavad hindu vastavalt nõudlusele ja spaapidajad tõdevad kui ühest suust, et kehvad rannailmad mõjuvad nende ärile hästi, kirjutab ERRi uudisteportaal.

«Halb ilm mõjutab meie täituvust pigem positiivselt – garanteeritakse puhkus endale sellega, et on spaa, kuhu saab minna välja minemata,» ütleb Pärnus asuva Estonia spaahotelli turundusjuht Ave Pill. «Võib öelda, et tänavu on läbi aegade kõige külmem suvi, aga spaad päästavad meid.»

Pilli jutule sekundeerib ka teise kuurortlinna, Haapsalu Fra Mare spaahotelli müügijuht Pille Pihelgas. Juulikuine täituvus on Fra Mares tavaliselt 90 protsenti, tänavu pole kehvemat tulemust karta.

