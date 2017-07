Graafik: vaata, kas või millal meie elatustase võiks soomlastele järele jõuda

/ Postimees.ee

Eesti sisemajanduse kogutoodang ühe elaniku kohta oli möödunud aastal 15 897 eurot võrrelduna Soome 38 959 euroga. Võib arvata, et kolmeprotsendilise majanduskasvu korral on meil elatustasemelt Soomele, veel vähem Rootsile järele jõuda väga keeruline, et mitte öelda võimatu.

Viimase 20 aastal kasvas majandus Eestis umbes neli ning Soomes umbes 3,5 protsenti aastas. Postimees arvutas, millal me võiksime Soomele järele jõuda juhul kui Soome majanduskasv jääb ka edaspidi kasvama samas tempos ehk 3,5 protsenti aastas. On selge, et kolmeprotsendilise majanduskasvu korral ei jõua me soomlastele järele mitte kunagi vaid vastupidi, põhjanaabrid lähevad meist eest ära.

Isegi kui meie majandus kasvaks keskmiselt neli protsenti aastas, jääksime ka 100 aasta pärast, mil mõlemad riigid tähistavad oma 200. aastapäeva, vaesemaks vennasrahvaks. Lootus hakkab tekkima siis, kui meie majanduskasv oleks keskmiselt viis protsenti aastas. Siis jõuaksime soomlaste elatustasemele järele 61 aasta pärast ehk aastal 2078.

Vähem kui 40 aastaga jõuaksime Soome elatustasemele järele siis, kui meie majanduskasv oleks kuus protsenti.

Kui aga realiseerivad tagasihoidlikumad prognoosid, et Soome majandus kasvab vaid üks protsenti, nagu kirjutab Kattai ning Eesti majandus kaks protsenti aastas, jõuame põhjanaabritele järele alles 90 aasta pärast ehk aastal 2107.