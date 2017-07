Elumuutev otsus, mis tõi noorele perele 10 000 eurot

8. detsember oli Fred Puuorgi jaoks täiesti tavaline päev. Ta käis kalal, veetis aega pisitütrega ja tegi igapäevaseid toimetusi. Kui elukaaslane talle kella kolme ajal päeval helistas, muutus aga kõik.

„Elukaaslane helistas ja ütles, et me oleme 10 000 eurot võitnud. Ma ei suutnud seda alguses uskuda! Seni oli minu suurimaks võiduks kaks eurot Super Summi lotoga! Üleüldse pole meie perekond varasemalt suurt midagi võitnud,“ naeris Puuorg ja lisas: „Kui võit kohale jõudis, oli ikka väga ülev tunne. Võiks isegi öelda, et see oli kirjeldamatu.“

Raputas telefoni

Selleks, et 10 000 eurot võita, ei pidanud Puuorg tegema muud kui oma mobiiltelefoni raputama, et kontojääki kontrollida.

Seda, mitu korda Puuorg ühtekokku raputas, ei osanud noor mees öelda: „Tegelikult tõmbas mobiilipanga mu telefoni elukaaslane. Ta ütles, et nii võib võita 10 000 eurot ja et ta võib ise ka raputada. Ma ütlesin, et anna minna!“ muigas Puuorg, kes igapäevaselt mängib ka lotot. „Lotot mängingi enamjaolt siis, kui meelde tuleb. Väiksemaid summasid olen võitnud, aga suurtest seni vaid unistanud.“

Võidusumma eest ostis noor pere Kehtnasse 3-toalise korteri. Tegelikult oli neil juba varem plaan kodu osta. „Plaanisime võtta pangalaenu selleks, aga nüüd polnud seda enam vaja. Sain isegi uued aknad ette korterile,“ rõõmustas 25-aastane mees, kes ühtki suurt pidu võidu tähistamiseks ei korraldanud. „Naabrid teadsid ja soovisid õnne. Kõigil oli hea meel.“

Hobideks kalastamine ja autosport

Enda kohta ütleb Puuorg, et ta on täiesti tavaline Eesti mees. Talle meeldivad kalastamine ja autosport ja üle kõige siin maailmas armastab ta oma perekonda.

Küsimusele, kas pere võtab ka sel suvel mobiilipanga kampaaniast osa, et võita 10 000 eurot, vastas Puuorg muigamisi: „Kahtlemata! Pole põhjust sellest võimalusest loobuda.“

