Väikepruulikojad koonduvad «käsitöölaadsete» õllede vastu

Märke on kolm erinevat – Eesti käsitööõlu, Eesti käsitöösiider ja Eesti käsitöövein. Märke hakatakse kasutama väikepruulijate liidu liikmete toodetel ning reklaammaterjalidel, teatas liit.

«Otsustasime välja töötada märgid, mis eristaksid tõelisi käsitöötooteid suurtootjate «käsitöölaadsetest» toodetest, mida on viimasel ajal rohkelt turule toodud,» ütles liidu juhatuse liige ja Põhjala pruulikoja juht Enn Parel.

Ta lisas, et eesmärgiks on väärtustada väikeste õlle-, siidri- ja veinimeistrite loomingut ning informeerida tarbijat, milline toode kirjul kaupluseriiulil on tõeline käsitöötoode, mitte suurtööstuses valmistatud «kloon».

Märgi kasutusõigus on väikepruulijate liidu liikmetel, kes järgivad oma tootmisprotsessis väiketootjate Head Tava.

Eesti Väikepruulijate Liit on 2013. aastal asutatud ühendus, mis koondab 37 ettevõtet, kes tegelevad käsitööõlle, -siidri ja -veini valmistamisega.