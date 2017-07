Mait Palts: ettevõtjad kardavad riskida

Mait Palts:

Rasmus Kattai toob Postimehes avaldatud arvamusloos välja fakti, et investeeringuid on meil varasemast vähem ja see hoiabki peamiselt majanduskasvu tagasi. Kattai toodud kolmele olulisele põhjusele, milleks on ebakindlus tuleviku suhtes, vähene välisnõudlus ja võimalus varem soetatud tootmisressursse tõhusalt kasutada, tooksin välja ka neljanda asjaolu. Nimelt on ettevõtjate riskijulgus kriisieelse ajaga võrreldes oluliselt mõõdukam. Ettevõtted investeerivad tavaliselt vastavalt omanike soovile ja veidike üle optimaalse vajaduse. Just kriisiga saadud valusad kogemused hoiavad tagasi investeeringutega riskimist. Samuti investeeriti mingil ajal üle ning nüüd oleks liig nõuda, et suurendage investeeringuid veelgi näiteks kaks korda.

Selle foonil paistab silma siseriiklik maksukeskkond ja riigi algatatud muudatused, mida me ei saa mitte kuidagi kirjeldada kui kindlustunnet tekitavat.

Välispoliitiline taust suurendab samuti ebakindlust, millega kaasnevad märkimisväärsed muudatused väliskaubanduses. Praegu kasvavad ennekõike arenevad turud ja traditsiooniliselt majandusveduritena tuntud riikidel läheb mõnevõrra tagasihoidlikumalt. Selline olukord teeb ettevaatlikuks.