Ehituse ABC avas viimaks kõik kauplused

«Oleme uuesti avatud ning oleme taas valmis oma kliente teenindama. Praeguseks oleme taastanud kassamüügi võimaluse nii sularaha kui ka pangakaardiga,» ütles Ehituse ABC juhatuse liige Anton Kutser.

Teadaolevalt langes möödunud nädala teisipäeval Prantsuse kontsern Saint-Gobain, mille alla kuuluvad ka kõik Ehituse ABC kauplused, koos mitmete teiste Euroopa suurettevõtetega küberrünnaku alla. Praegu tegeleb kontsern kõigi infosüsteemide taastamisega.

Kutser ütles, et neil puudub veel teadmine, et millisest riigist või mis viisil kontserni arvutisüsteemide nakatumine alguse sai. «Kinnitame, et Ehituse ABC ei kasuta nakatunud raamatupidamistarkvara, nagu on väidetud meedias.»

Ehituse ABC kauplused olid lunavara tõttu rivist väljas ligi nädal aega.

Möödunud nädalal levima hakanud uue küberviiruse ohvriks langes Eestis kolm ettevõtet. Rünnaku hirmus sulges arvutisüsteemid ennetavalt ka uuringufirma Kantar Emor.

Euroopa riigid ning USA ja Euroopa suurfirmad teatasid, et on sattunud Venemaalt ja Ukrainast alguse saanud ning seejärel mujale levinud rahvusvahelise küberrünnaku sihtmärgiks.

Küberturvalisuse analüütikute sõnul näitavad kümnetele ettevõtetele kahju teinud küberrünnaku Petya taktika, tehnika ja selle läbiviimine, et rünnakut orkestreeriti ühest riigist ning see oli ilmselt Venemaa.