Populaarne briti moekaubamaja võttis bikiinireklaamides kasutusele venitusarmidega modellid

Kuigi 2000. aastal tegevust alustanud briti veebikaubamaja Asos, mis on tuntud oma taskukohaste, kuid trendikate riiete ning ehete poolest, ei soovinud ise kommenteerida seda, kui pikalt nende veebipoes on olnud pildid venitusarmidega modellides, on poe kliendid juba mõnda aega Asose modellide valikut Twitteris kiitnud, vahendab Fortune.

Fotokuva venitusarmidega modellist Asose veebipoes. Foto: Twitter

Mitmed Twitteris sõna võtnud märkisid, et märksa realistlikum naisekeha kujutamine aitab kaasa kehapositiivsuse propageerimisele. Üks veebipoe kasutaja lausa tänas Asost, et nad ei olnud venitusarmidega modelli pilti ära fotošoppinud: «See aitab tütarlastel teha rahu ka enda venitusarmidega,» kirjutas ta Twitteris, lisades, et teda ennast näiteks aitab see küll.

As someone who has always been ashamed of her stretch marks & felt I was the only 1 of my friends to have them, @ASOS are my #MVP! #asos ❤️ pic.twitter.com/nVbtg3p8Hr — ❤️AffairWithBeauty (@LoveaffairwithB) June 29, 2017

Briti moebränd on varasemaltki silma paistnud sellega, et on kasutanud oma veebipoes erinevat laadi, sealhulgas nii pluss-suuruses, tavaliselt pikemaid ja ka lapseootel modelle.

Pluss-suurusega modellid briti veebipoes. Foto: kuvatõmmis Asose veebipoest

Selle aasta jaanuaris hakkas moekaubamaja ka meestemoe rubriigis kasutama pluss-suurusega ning tavalisest pikemaid modelle. Aprillis tõstis Asos juba teist korda oma selleaastast müügitulu kasvuprognoosi, ennustades 30-35-protsendilist kasvu.

Sellest hoolimata on briti veebikaubamajal ka terve rida kriitikuid. Maikuus seisis Asos silmitsi välimuse järgi mõnitamise süüdistustega, kui nad kategoriseerisid Suurbritannia riidesuuruse 10, mis vastab meie riidesuurusele 38, «suureks». Hiljem kaubamaja vabandas ja märkis, et tegemist oli tehnilise veaga.

Ka on kriitikat saanud ettevõtte töötingimused, kui möödunud aastal jõudis meediasse väide, et Inglise tehaste töötajatega käiakse ümber «nagu masinatega». Samas märksa loomulikumas olekus modellide kasutusele võtuga on ettevõte kindlustanud stabiilse kasvu.