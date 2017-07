Riia lennujaama juht: oleme naabritest viis aastat ees

«Me oleme oma naabritest taristu poolest viis aastat ees,» ütles Lice, märkides, et Riia lennujaama taristusse on viimastel aastatel investeeritud 154 miljonit eurot. Lõunanaabrite lennujaam plaanib täiendada oma pikamaa reiside pakkumist, sealhulgas Jaapanisse ja Hiina.

«Olen kindel, et need läbirääkimised kannavad vilja. Olgu need siis tellimuslennud, kaubalennud või reisilennud, mis esimesena algavad, aga tulemusi on kindlasti,» ütles Lice.

Lice sõnul määrab lennujaama edasise edu suuresti riikliku lennufirmast Air Baltic. Lisaks sellele on Rail Balticu kiire raudteeühenduse rajamisel Tallinnast Leedu-Poola piirini oluline mõju Riia lennujaama arengule.

Riia lennujaam kuulub täielikult Läti riigile ning on Baltikumi suurim lennujaam. 2016. aastal teenindas lennujaam 5,4 miljonit reisijat, mis on 45 protsenti kõigist Baltimaade lennureisijatest.