Suur segadus tehnoloogiahiidude aktsiate hindadega

Andmed, mil määral hinnad moonutatud olid, on vastuolulised.

LHV investeerimisportaal näitas täna hommikul, et Apple’i aktsia hind oli kerkinud 348 protsenti 645,33 dollarini, Microsofti aktsia kukkunud 57,8 protsenti 29,13 dollarini, Amazoni aktsai oli kaotanud kolm veerandit oma väärtusest ja nii edasi ja nii edasi.

Financial Times, Bloomberg, The Wall Street Journal ja veel mõned väljaanded kirjutasid, et nende aktsiate hindadeks näidati lühikest aega 123,47 dollaril, mis tähendas Apple’le aktsiale 14 protsendilist, Amazoni aktsiale 87 protsendilist langust ning Microsofti aktsiale 79 protsendilist tõusu.

Nasdaqi kodulehel olid hinnad siiski õiged.

«Nasdaqi pressiesindaja Joe Christinat kinnitas, et Nasdaqi ennast vead ei puudutanud.

«See oli vahendajate probleem, mitte Nasdaqi oma,» kinnitas Christinat, et teistel vahendajatel nagu FactSet ja isegi Nasdaqi enda koduleheküljel olid hinnad õiged.

Kella üheksaks meie aja järgi olid ka Google Finances kuvatud hinnad juba õiged.

Apple’i aktsia odavnes tegelikult 0,36 protsenti 143,50 dollarini, Amazoni aktsia 1,48 protsenti 953,66 dollarini ja Microsofti aktsia 1,1 protsenti 68,17 dollarini.