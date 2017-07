OnePlus 5. Kas hiinlaste supertelefon on oma hinda väärt?

OnePlus telefone seni Eestis ametlikult ei müüdud, huvilised tellisid neid Hiinast posti teel. Sellest hoolimata valisid Eesti tehnoloogiaajakirjanikud neid ikka aasta parimate telefonide hulka. Nüüd saab OnePlus 5 Eestis letist osta, esialgu ainult Elisas. Hindu ja tehnilist spetsifikatsiooni vaata siit.

Mul endal pole küll iialgi olnud vajadust mõne telefoniga garantiisse minna, aga ometi on hea teada, et kui nüüd midagi peaks juhtuma, siis ei pea enam ise vaeva nägema selle Hiina saatmisega. Elisale teeb garantiiteenindust Saksamaal asuv firma.

OnePlus (OP) on oma esimesest mudelist OnePlus One (mida omal ajal arvustasin siin) saadik üritanud pakkuda parimatest saadaolevatest komponentidest koostatud telefone peaaegu neitsiliku Androidiga ning konkurentidest märgatavalt madalama hinnaga. Nii on neid nimetatud «lipulaevatapjateks, pidades silmas, et OP pakub sama jõudlust ja kasutamiskogemust kui näiteks mõni S-klassi Samsung, aga märgatavalt odavamalt.

OnePlus 5 ja OnePlus 3T telefonid /EERO VABAMÄGI

Eelmise aasta juunis toodi välja OP3 ja juba novembris esitleti selle edasiarendust, OP3T. Põhiline edasiminek oli see, et esialgsele nõrgale 3000 mAH akule lisati 400 mAH ning esikaamera vahetati välja 16 megapikselise vastu. See lisas hinnale 40 eurot; OP3T, mis nüüdseks tootmisest maas, maksis 440 eurot. (OnePlus One maksis 2014. aastal vaid 250 eurot).

Vaid seitse kuud hiljem müügile jõudnud OP5 on mõnevõrra suurem edasiminek. Kasutusel on uusim ja kiireim Snapdargon 835 kiibistik ning vastavalt mudelile 6 või 6 GB operatiivmälu. Muutunud on ka korpus, mis nüüd on äravahetamiseni sarnane iPhone 7 ning kaameramoodul vahetus uue, «kahetorulise» vastu.

OnePlus 5 kaameramoodul /EERO VABAMÄGI

Võrdlesin uut telefoni oma poole aasta vanuse OP3T-ga, et jõuda selgusele: kas uue versiooni eest küsitav 500 eurot on oma hinda väärt või läheb OP hinnaralli juba liiga kaugele?

OP5 võib osta kahes igavas värvitoonis, mustana ja hallina. Minu kasutada oli kallim, 128GB salvestusmahu ja 8GB muutmäluga südaöö karva seade (559 eurot). Lisaks piinlikule iPhone’i kopeerimisele on see alumiiniumitükk nii libe, et soovitan kohe mingi korpuse ümber osta. Loodetavasti tulevad need Elisas varsti müügile, nii et ei pea Hiinast tellima.

Võrreldes OP3T-ga ei eendu kaamerakühm tagataustast enam nii väga välja. Mul küll poleks midagi selle vastu, kui telefon oleks natuke paksem, kuid sileda seljaga. Õnneks on säilinud füüsiline vaigistusnupp, mis on väga mugav vahend igasugu piuksude väljalülitamiseks. Kultuuritoimetajana, kes sageli kinos ja teatris istub, hindan seda ülikõrgelt ja ilma sellise nuputa telefoni enam ei ostaks.

OnePlus 5 ja OnePlus 3T telefonid / EERO VABAMÄGI

Lasin OP5-le peale oma tavalise rakenduselaadungi ja kõrvuti kasutades ei olnud praktiliselt mingit kiirusevahet tunda. See näitab, et OP3T on endiselt väga tubli tegija. Samaks on jäänud ka 5,5 tolline OLED ekraan ja sõrmejäljelugeja. Qualcomm väidab, et nende uus Snapdragon 835 oskab energiaga arukamalt ümber käia, seega vähendati akumahtu 3300 milliampertunnini. Reaaleluline kasutuskogemus näitas, et vahet eriti ei ole. Wifi, 4G, BlueTooth ja GPS pidevalt sees, tavalise päevaseid toiminguid tehes (meilid, sotsiaalmeedia, muusika, video, natuke mängimist) oli magamamineku ajaks mõlemal telefonil ca 20 protsenti akumahtu alles. Piisav.