Lennujaamas jätkuvad öised ehitustööd kuni sügiseni

Tallinna Lennujaama taristu arendusdirektori Tõnu Mühle sõnul kehtivad öised lennuliikluse piirangud kuni oktoobri alguseni. «Seni oli lennurada liiklusele avatud kolmel ööl nädalas, tänasest alates on lennurada liiklusele avatud vaid kahel ööl nädalas,» selgitas Mühle pressiteates.

Rada on avatud täies ulatuses ööl vastu kolmapäeva ning vastu laupäeva, teistel öödel on lennurada liiklusele täielikult suletud vahemikus kl 00.30 kuni 6.00. «Suurimaks väljakutseks on kõikide töödega valmis saada hommikuste väljumiste ajaks, seetõttu ei saa me hilinevaid lende nendel öödel vastu võtta – muidu jääksid ära tuhandete reisijate hommikused reisid,» rõhutas Mühle.

Lennuraja keskmises osas vahetakse välja rajakate, tõstetakse ümber lennuraja tuled ning muudetakse markeeringuid. Läänepoolses otsas lõpetatud töödega on taastunud lennujaama võime kasutada mõlemal maandumissuunal ILS-täppismaandumise süsteemi.

«Täispikkuses lennurada ning täisvõimekusega maandumissüsteem parandavad märkimisväärselt lennuohutust Tallinna Lennujaamas,» lisas Mühle.