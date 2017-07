Estravel ostis Soome reisibüroo

Helin Matkatoimisto OY teenindusbürood asuvad Helsinkis ja Jyväskyläs. Ettevõtte müügikäive on 8 miljonit eurot ja seal töötab 12 inimest. Helin Matkatoimisto on spetsialiseerunud kvaliteetsete kaugreiside müügile, omab rahvusvahelist IATA litsentsi ja on tootnud pidevalt kasumit.

«Eesti klientide jaoks on see hea uudis – Helin Matkatoimistol on 33 aasta pikkune kogemus puhkusereisijate teenindamisel, väga professionaalne personal ning head ostulepingud eksootilistes sihtkohtades. Need tingimused on nüüd kättesaadavad ka Eesti klientidele,» ütles Estraveli juhatuse liige Anne Samlik.

Estraveli teine juhatuse liige Aivo Takis lisas, et Estraveli laienemine välisturgudele jätkub. «Siiani on kõik meie tütarfirmad end õigustanud nii majanduslikus kui ka turunduslikus mõttes. Olen kindel, et ka vastne investeering Soome õigustab end igati.»

Estravel on Eesti lennuagentuur, hotelliagentuur ja reisibüroo, mis saab järgmisel aastal 30-aastaseks. Ettevõttel on 15 bürood kuues riigis (Eesti, Läti, Leedu, Soome, Austraalia, USA), kus töötab kokku üle 200 inimese.

Estraveli konsolideeritud müügikäive eelmisel aastal oli ligi 76 miljonit eurot. Käesoleval aastal on see Estraveli jaoks juba teine laienemine – aprilli algul avati tütarfirma USA-s, mis on praeguseks edukalt käima läinud.