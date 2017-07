Kolmandik Tallinna linnalt kooliarendusfirmadele antud rahast läks omanikele dividendideks

Tallinna linn on pikaajalises koolide ja lasteaedade hoolduslepingud sõlminus nelja ettevõttega, milleks on osaühingud Vivatex Holding, BCA Center, Kooliarendus ja K&L Arendus.

Osaühing BCA Center sai eelmisel aastal Tallinnalt 3,35 miljonit eurot, ettevõtte kasum oli 3,5 miljonit eurot, omanikud võtsid dividendidena 2,3 miljonit eurot, millelt tulumaksu maksti 0,6 miljonit eurot.

Osaühing Kooliarendus sai eelmisel aastal Tallinnalt 1,9 miljonit eurot, ettevõtte puhaskasum oli 0,9 miljonit eurot, millest 0,5 miljonit eurot maksti omanikele tulumaksuna.

Osaühing K&L Arendus sai eelmisel aastal Tallinnalt 1,8 miljonit eurot, ettevõtte puhaskasum oli 1,15 miljonit eurot, millest 0,65 miljonit maksti omanikele dividendideks.

Nende kolme ettevõtte omanikeringi kuuluvad teiste hulgas isa ja poeg Tiit ja Toomas Kõuhknad ning varem Eestis tegutsenud ehitusettevõttega Skanska juhid eesotsas Jaanus Otsa ja Olaf Hermaniga.

Postimees kirjutas aasta tagasi, et eelnimetatud kolm ettevõtet on nagu suur kärgpere, kus vähemal või suuremal määral kattuvad omanikud, neil on ühiseid juhatuse liikmeid ja postiaadresse.

Ärimees Urmas Sõõrumaale kuuluv osaühing Vivatex Holding sai eelmisel aastal Tallinnalt 4,6 miljonit eurot ning ettevõtte kasum oli 2,3 miljonit eurot. Vivatex on ainus kooliarendusfirma, kes pole omanikule s.t. Urmas Sõõrumaale veel dividende maksnud.