Eesti Postist ootamatult lahkuma pidanud Kärmas asus tööle Eesti Energiasse

«Aavo pikaaegne juhtimiskogemus ja uuendusmeelsed otsused on näidanud, et tema eestvedamisel on võimalik ellu viia suuri asju, tal on tahtmist ja oskusi kõrgeid eesmärke seada ja ellu viia,» sõnas Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter.

Ta lisas, et tal on väga hea meel, et Kärmas ühineb riigiomanduses oleva energiaettevõttega. «Usun, et Eesti Energia tugev erialane kompetents ja Aavo Kärmase pikaajaline ja häid tulemusi näidanud juhtimiskogemus annavad kokku tugeva sünergia,» lausus Sutter.

Eesti Energia strateegiline eesmärk on tõsta viie aasta jooksul märkimisväärselt alternatiivsetest allikatest toodetava energia osakaalu kontserni tootmisportfellis ja teha olulisi investeeringuid taastuvenergia arendamisse.

Sutter märkis, et juhul kui realiseerub Enefit Taastuvenergia börsileviimine, siis lisanduks Eesti Energia kõrval taastuvenergia ettevõttesse palju teisi aktsionäre ning ettevõte peab muutuma märksa iseseisvamaks. «See eeldab tugevat juhtimist ning Aavo on siinkohal kindlasti asjakohane valik.»

Kärmas ise põhjendas Eesti Energiasse tööle asumist sellega, et energeetikavaldkond on põnev ja taastuvenergia selle kõige kiiremini kasvav ning selgelt tulevikku suunatud osa.

«Aastaks 2020 peab alternatiivsetest allikatest toodetud elektritoodang kasvama 40 protsendini kogu Eesti Energia elektritoodangust ning hindan kõrgelt võimalust selle arengusse panustada, sest keerukad ja tulevikupotentsiaaliga valdkonnad on mulle alati meeldinud,» rääkis endine Eesti Posti juht.

Aavo Kärmas oli kümme aastat Omniva juhatuses, neist viimased viis juhatuse esimees. Aastatel 1996-2006 töötas ta AS-is Viljandi Aken ja Uks erinevatel juhtivatel ametikohtadel. Kärmas on lõpetanud Tallinna Tehnikakülikooli haldusjuhtimise alal.

Nii avalikkuse kui ka Kärmase enda jaoks tuli Eesti Postist lahkumine selle aasta alguses ootamatult, kuivõrd veel eelmise aasta lõpus oli ettevõtte nõukogu kinnitanud tema jätkumise juhatuse esimehena. Uut konkursi nõudis aga minister Urve Palo, mis järel sai Eesti Posti uueks juhiks Joona Saluveer.

Enefit Taastuvenergia on Eesti Energiale kuuluv taastuvenergiat tootev ettevõtte, mis toodab elektrit ja soojust tuulest, veest, biomassist ja segaolmejäätmetest. Ettevõtte tootmisüksusteks on Iru elektrijaam, Aulepa, Narva, Paldiski ja Virtsu tuulepargid ning Paide ja Valka koostootmisjaamad. Lisaks haldab Enefit Taastuvenergia Keila-Joa ja Linnamäe hüdroelektrijaama.

Valitsus andis möödunud aasta lõpus teada soovist Enefit Taastuvenergia vähemusosalus börsile viia ja Eesti Energia tegeleb praegu Enefit Taastuvenergia börsileviimise eelanalüüsiga.

Hetkel on ettevõtte börsile mineku peamise takistusena nähtud vaidlust Tootsi tuulepargi ümber, mille ettevõtte varade portfellist välja jätmine muudaks Enefit Taastuvenergia börsile viimise vähe mõttekaks, kuivõrd selle ärimudel on just selle tuulepargi potentsiaalse toodangu ümber ehitatud.