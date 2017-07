Eesti Meedia kontsern kahekordistas kasumi

AS-i Eesti Meedia juhatuse esimehe Sven Nuutmanni sõnul kulges kontserni areng möödunud majandusaastal plaanipäraselt. «Aasta teisel poolel paranesid oluliselt reklaamimüügi näitajad ning tõus on jätkunud ka alanud aasta esimesel poolel,» ütles Nuutmann BNS-ile.

Tema sõnul on kontsern läbi teinud märkimisväärse restruktureerimise ja head majandustnäitaja on tõestuseks selle vajalikkusest.

Kontserni ärikasum kasvas mullu 9,6 protsenti 5,4 miljoni euroni.

Ettevõtte peamisteks tuluallikateks olid reklaamitulud 29 miljoni euroga, tellimustulud 8,5 miljoni euroga, trükiteenuste tulud 27,6 miljoniga ja kuulutuste tulud 14,6 miljoni euroga, selgub majandusaasta aruandest.

«Viimaste aastate märksõnaks on digitaalajastu ja digitaalsete platvormide areng. Meedia arengut iseloomustab traditsioonilise meedia osakaalu järkjärguline vähenemine ning uute kanalite ning platvormide pealetung, interaktiivse meedia areng ja elektroonilise meedia edendamine,» märkis ettevõtte aruandes.

Meediatüüpide vaheline sümbioos on aasta-aastalt üha tihedam, seetõttu alustas AS Eesti Meedia meediaäride konsolideerimist, mille käigus ühendatakse kõik Eesti Meedia Eestis asuvad meediaettevõtted. Muudatuse eesmärgiks on juhtimise efektiivsemaks muutmine ja parema koostöö saavutamine erinevate meediakanalite vahel.

Aruandeaastal investeerisid kontserni ettevõtted põhivarasse ligi 2 miljonit eurot ja immateriaalsesse põhivarasse 812 000 eurot. 2017. aastal jätkab ettevõte investeerimist uutesse tehnoloogilistesse lahendustesse, planeeritud investeeringud on seotud olümpiamängude ülekannete ettevalmistamisega ja teletehnika kaasajastamisega.

Kontserni töötajate arv kasvas 1038 inimestelt 1376 inimesele ja palgakulu 20,1 miljonilt 24,8 miljoni euroni. Töötajate arvu kasv on tingitud kontserni lisandunud ettevõtetest.

Eesti Meedia kontserni kuuluvad ajalehed Postimees, Tartu Postimees, Pärnu Postimees, Sakala, Virumaa Teataja, Järva Teataja ja Valgamaalane ja nende uudisteportaalid, nädalakiri Maa Elu ja ajakirjad Osuti, 60+ ning Kooli Lõpp, trükikoda Kroonpress, uudisteagentuurid BNS Eestis, BNS LT Leedus ja Leta Lätis, raadiojaamu Kuku, Elmar, MyHits, Narodnoje Radio ja DFM ühendav Trio LSL raadiogrupp, telekanaleid Kanal 2, Kanal 11, Kanal 12, Kanal Seitse ühendav AS Kanal 2, kuulutuseportaalid soov.ee, osta.ee, kv.ee ning metsaoksjon.ee, Läti uudiste portaalid TVNet.lv ja Apollo.lv, Leedu kuulutuse- ja reklaamiportaale haldav Diginet LTU ning Leedu uudiste portaal 15min.lt.

Nii uudisteagentuur BNS kui ka Postimees kuuluvad Eesti Meedia kontserni. Eesti Meedia omanik on läbi investeerimisettevõtte Up Invest Margus Linnamäe.