Suure käraga lahkunud Rõivase majandusnõunik hakkab õppejõuks

«Olen nüüd mõnda aega tegutsenud ettevõtjana ning tunnen, et taas on aeg ühiskonnale midagi tagasi anda,» ütles Arumäe. «Minu huvi on alati olnud majanduse suur pilt ja pean tähtsaks, et Eesti uus põlvkond juhte ja ettevõtjaid oskaks mõista, kuidas süsteem nende ümber toimib. Silmaringiga juhid viivad Eestit edasi,» ütles Arumäe.

Lektor Arumäe loenguid kuulevad alates sügisest Ettevõtluskõrgkooli Mainor Tallinna ja Tartu õppekeskuse tudengid. Samuti plaanib Ruta Arumäe taas hakata aktiivsemalt kaasa rääkima ühiskondlikus arutelus Eesti majanduse seisu ja tuleviku üle.

«Makrokeskkond meie ümber on pidevalt kiires muutumises. Edukate otsuste langetamiseks nii ettevõtete kui ka valitsuse tasandil tuleb pidevalt arvestada ka laiemat vaadet majandusele. Soovin anda enda panuse majandusteemalisse debatti läbi laiema makromajandusliku pilgu,» rääkis Arumäe.

Ruta Arumäe töötas aastatel 2003-2015 SEB Panga ja SEB investeerimisfondide makroanalüütikuna. 2015. aastal töötas Arumäe tollase peaministri Taavi Rõivase nõunikuna. Ruta Arumäel on Tartu Ülikooli majandusteaduse magistrikraad.

Arumäe sattus avalikkuse suure tähelepanu alla 2015. aasta kevadel, kui ta pärast Rõivase majandusnõuniku kohalt lahkumist kritiseeris jõuliselt toonase peaministrit, märkides, et riigi majanduspoliitikat juhitakse Exceli tabelitega, tekitades sellega ühiskonnas suure diskussiooni.

Samas oli Arumäe 2014. aasta kevadel ainus majandusanalüütik Eestis, kes suutis toonast majanduslangust ette näha.

Loe lisaks: