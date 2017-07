Hansabuss ostis Läti bussiettevõtte

Tehingu tulemusel moodustab Hansabussi turuosa Lätis konkurentsile avatud avaliku bussiliiniveo ja tellimusvedude segmendis hinnanguliselt üle 10 protsendi, teatas ettevõte.

Hansabuss ASi juhatuse liikme Neeme Tammise sõnul tugevdab ettevõte ostutehinguga oma positsiooni Baltikumi avaliku bussitranspordi turul. Sellega valmistuvad nad Läti bussitranspordituru avanemiseks 2020. aastal.

Hansabussi jaoks on AIPSi omandamine kolmas ettevõtte ostutehing Baltikumis viimase 12 kuu jooksul ning teine ettevõtte ostutehing Lätis.

«Plaanime jätkata aktiivset laienemist Baltikumis kõikides bussitranspordisektori segmentides vastavalt turuolukorrale,» ütles Tammis.

AIPSi üks senine suuromanik ja juhatuse liige Uldis Kolužs ütles, et Hansabuss on väga tugev ja Baltikumi turul pikaajalise kogemusega bussiettevõte. «Usun, et Hansabuss annab positiivse panuse AIPSi arengusse ning eelkõige võidavad sellest tehingust reisijad,» ütles Kolužs.

AIPSi senised omanikud Uldis Kolužs ja Aivars Pundurs jäävad ettevõttega aktiivselt seotuks järgnevaks 12 kuuks. AIPSi ostuga tegevust laiendanud Hansabussi Läti äriüksuse juhina jätkab Sergei Vahnitski, kelle otsene vastutusala Lätis laieneb kõigile ostetud ettevõtetele.

AIPS SIA teenindab peamiselt Bauska linna- ja maakonnaliine, kohalikke kooliliine ning siseriiklikke kaugliine. Ettevõtete gruppi kuuluv Virazas SIA pakub busside hooldus- ja remonditeenust ning Bauskas AO SIA opereerib Bauska bussijaama.

Ettevõtete käibe prognoos 2017. aastaks on üle kahe miljoni euro. Ettevõtetes töötab kokku üle 100 inimese ning masinaparki kuulub 35 sõidukit, sealhulgas 28 bussi.

Tehingu tulemusena suureneb Hansabussi Läti äriüksuse aastakäive ligi seitsme miljoni euroni, töötajate arv üle 235 inimese ning masinapark üle 120 sõiduki. Nii konkurentsile avatud avalike lokaalsete liinivedude kui tellimusvedude turul moodustab Hansabussi turuosa Lätis hinnanguliselt üle 10 protsendi.

Ostjat nõustasid tehingus investeerimispank Michel Capital ja advokaadibüroo Fort Latvia. Tehingu hind on vastavalt poolte kokkuleppele konfidentsiaalne.