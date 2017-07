Juuni oli lehtede reklaamiturul ootamatult äge kuu

Võrreldes 2016. aasta juuniga vähenes viie juhtiva lehe reklaamimaht 16 külge ehk 1 protsent, moodustades 966 külge, käive suurenes 300 000 eurot ehk 25 protsenti, moodustades 1,5 miljonit eurot, ütles Leito BNS-ile.

Lehtede veebikäive suurenes 36 protsenti, veebireklaamifirmade käive vähenes 7 protsenti. Lehtede reklaam paberkandjal vähenes Leito sõnul 1 protsent, moodustades 52 protsenti kogukäibest ehk 800 000 eurot.

Ajalehtede reklaamikäibe kasvu põhjuseid võib Leito sõnul otsida kahes asjaolus. «Esiteks kasvas ajalehtede veebireklaam müstiliselt kiiresti, teiseks raamatupidamislik põhjus Äripäeva veebireklaami raamatupidamislikus tagasiarvestamises mullu, mis kahandas oluliselt võrdlusbaasi ja protsent läks automaatselt suureks,» rääkis ta.

Lehtede veebireklaami suure kasvu on tinginud Leito sõnul omakorda see, et Postimees ja Õhtuleht on andnud sisse täiesti uue käigu. «Postimees sai veebist 425 000 eurot reklaami, mis on kaugelt rohkem kui paberkandjalt,» sõnas Leito, lisades, et samuti on Õhtuleht jõuliselt müüki suurendanud.

«Nad teevad tööd ja võtavad kelleltki reklaami ära, mida on ka näha,» rääkis Leito «Näiteks Delfi käive mullusega võrreldes vähenes ning Google'ile ja Facebookile on samuti tõkkepuud ette pandud ja nad võtavad ka sealt reklaami tagasi.»

«Allahindlused olid enam-vähem eelmise kuu tasemel. Selles suhtes ei muutunud eriti midagi,» sõnas Leito.

Turu liider on tema sõnul endiselt Postimees, suurim tõusja Äripäev. Reklaamimaht suurenes kõige rohkem Õhtulehes.

Postimehe juuni reklaamikäive kasvas 18 protsenti 755 000 euroni, Õhtulehe oma 15 protsenti 330 000 euroni, Äripäeva oma 45 protsenti 210 000 euroni, Eesti Päevalehe oma 13 protsenti 125 000 euroni ja Eesti Ekspressi oma vähenes 20 protsenti 115 000 eurole.

Poolaasta kokkuvõttes on mulluse sama perioodiga võrreldes reklaamimaht vähenenud 300 külge ehk 4 protsenti, moodustades 6000 külge, reklaamikäive on kasvanud 300 000 eurot ehk 4 protsenti, moodustades 8,7 miljonit eurot. «Pluss 4 protsenti, mis nüüd on kätte saadud, ongi see õige kasvutrend. Väidan, et see jätkub aasta lõpuni, et enam miinusesse ei lähe. Normaalne 4-5 protsenti plussi lehed on saavutanud, ja eeldan, et ka säilitavad selle,» lausus meediaanalüütik.

Oma igakuises reklaamituru-uuringus võtab Leito arvesse viies üleriigilises lehes ehk Postimehes, Eesti Päevalehes, Õhtulehes, Äripäevas ja Eesti Ekspressis ilmunud reklaami mahu, korrutades selle võimalikke bartertehinguid arvestamata keskmise reklaamimüügi hinnaga. Postimehe andmed on ilma venekeelse leheta.