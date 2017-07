Hiiglaslik logistikapark Tallinna külje all vahetas omanikku

Tehingu osaks on VGP Park Nehatu viis logistikaehitist enam kui 77 000 ruutmeetri renditava pinnaga, teatas VGP börsile. Lepingu kohaselt peaks 54-miljonine tehing läbi viidama käesoleva aasta kolmandaks kvartaliks. Tehing vajab jõustumiseks regulaatorite heakskiitu.

«See tehing näitab meie viimastel aastatel Eestis saavutatud kvaliteeti ja me oleme erakordselt rahul, et me saime tehingu läbi viia East Capitaliga,»" ütles VGP tegevjuht Jan Van Geet ettevõtte teates börsile.

«See tehing on Eestis teine tehing East Capitaliga. Esimene oli 2012. aastal Tallinna lõunaosas asuv toona värskelt valminud 40 000-ruutmeetrine logistikakeskus,» märkis Geet. «Tehing võimaldab meil veelgi laiendada tegevust oma teistel põhiturgudel ehk Saksamaal, Ida-Euroopas ja Hispaanias.»

VGP ehitab ja arendab logistikakinnisvara, mida ettevõtte rendib pikaajaliste lepingutega logistikafirmadele.

East Capital on 1997. aastal asutatud Rootsi päritolu fondivalitseja, mis keskendub arenevatele turgudele. Ettevõtte juhib 2,7 miljardi euro ulatuses investeeringuid.

VGP Park Nehatu on Peterburi tee ääres paiknev logistikapark.