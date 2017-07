Kaspersky tahab kummutada kahtlused seostest Kremliga

Jevgeni Kaspersky sõnul on ta valmis kolima osa oma arendustööst Ühendriikidesse ja andma tunnistusi USA seadusandjatele, kui see aitab ümber lükata kuulujutud, mis tegevjuhi väitel said alguse kahe aastakümne eest erialalisest kadedusest.

«Kui Ühendriigid vajavad seda, siis võime avaldada (neile) lähtekoodi,» ütles Kaspersky. «Teen ükskõik mida tõestamaks, et me ei käitu pahatahtlikult.»

Rakendusmatemaatik Kaspersky õppis KGB rahastatud koolis ning on töötanud ka Vene kaitseministeeriumis. Tema konkurendid on pikalt vaadanud teda ja tema firmat kahtlustava pilguga, eriti pärast seda, kui tema viirustõrjetooteid hakkas saatma edu USA-s.

Mõned spekuleerivad, et Kaspersky säilitas sidemed endise Nõukogude Liidu luurajatega. Teised ei pea tõenäoliseks, et tema ettevõttel lubataks tegutseda iseseisvalt Venemaal, mille majanduse keskmes on riigifirmad ning mille luureametite mõjuvõim on president Vladimir Putini võimuajal suurenenud.

Ükski firma pole esitanud väidete toetamiseks tõendeid, kuid sellest hoolimata on USA poliitikud ja luureametnikud avalikult süüdistanud firmat Kremli heaks töötamises.

Kõrged USA luureametnikud soovitavad kongressil Kaspersky tooteid vältida ning kongress kaalub eelnõu, millega tahetakse keelata firmal kandideerida Pentagoni hangetes.

Ettevõtte on ka teiste USA korrakaitseametite luubi all. Uudistekanal NBC teatas kolmapäeval, et USA föderaalse juurdlusbüroo (FBI) töötajad külastasid vähemalt tosinat Ühendriikides tegutsevat Kaspersky töötajat nende kodus.

Kaspersky kinnitas NBC teadet, kuid ei teadnud, mille kohta FBI tema töötajatele küsimusi esitas. Siiski rõhutas tegevjuht, et tema suhe FBI-ga on «varemetes».

«Kahjuks on nüüd sidemed FBI-iga täielikes varemetes,» lausus Kaspersky, kelle hinnangul lülitas FBI tema firma USA-s konkurentsist välja.

Kaspersky Lab on üks vähestest firmadest, mis on seotud nii USA kui ka Vene korrakaitseametitega. «See tähendab, et kui juhtub mõni raske kuritegu, mis nõuab Vene korrakaitse koostööd FBI-ga, siis pole see kahjuks võimalik,» ütles tegevjuht.

Seadusandjate sammud ühe konkreetse firma vastu paneb teiste seas muretsema ka Kaspersky kriitikud, kes toovad esile, et see tekitab USA tehnoloogiafirmadele maailmas ohtliku pretsedendi. Paljud USA firmadest on teadaolevalt seotud USA riikliku julgeolekuagentuuriga (NSA).

Kaspersky kaitses usutluses oma tööd, rõhutades, et pole iialgi saanud kasu mis tahes ametlikust kaitsest.

«Ma mõistan, et tundume imelikud, sest see on Venemaa jaoks väga tavatu - Vene IT-firma, mis on edukas kõikjal maailmas. Aga see on tõde.»

Kaspersky sõnul teeb tema firma ainult kaitsealast tööd, kuigi tunnistas, et mitmed valitsused on üritanud tõugata teda häkkimise ehk «pimeda poole» suunas.

«On olnud mitmeid kordi, kui asi jõudis sellele lähedale,» lausus Kaspersky. Ta rõhutas, et nendega seotud ametnikud polnud Vene ametnikud.

Ühel korral läks arutelu kaitsealasest kuberjulgeolekukoostööst «ründealasele poolele», ütles Kaspersky. «Peatasin selle (arutelu) viivitamatult. Ma ei taha seda isegi arutada.»

Kaspersky pakkumine lubada USA valitsusel uurida firma lähtekoodi ei pruugi skeptikuid vaigistada, sest mitmed neist pole mures niivõrd firma tarkvara, vaid firma töötajate ja nende kogutud andmete tüübi pärast. Nagu paljudes USA küberjulgeolekufirmades on ka Kaspersky Labi töötajatest mitmed endised spioonid.

Kaspersky tunnistas, et tema töötajatest mitmed on endised Vene luuretöölised, kuid peamiselt töötavad nad «müügiosakonnas, kuna neil on (varasem) suhe avaliku sektoriga».

Tegevjuhi sõnul on tema firma sisevõrgu osised üksteisest niivõrd eraldatud, et üks töötaja ei saa seda ära kasutada.

«See on peaaegu võimatu ..., sest selleks ei piisa ettevõttes vaid ühest inimesest, vaid grupist, millel on ligipääs meie tehnoloogiliste protsesside erinevatele osistele. See on liiga keeruline,» ütles Kaspersky.

Lisaks rõhutas ta, et tema firma ei teeks iialgi teadlikult koostööd ühegi riigi küberrünnakutega. «Püsime valgel poolel ... ega lähe iialgi üle pimedale poolele.»