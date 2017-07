Megastari valmistanud laevatehases peetakse kahte erinevat palgasüsteemi

Meyeri Turu laevatehase alltöövõtjate töötajatele makstakse alla seadusliku miinimumi, selgub seal järelvalvet teostanud riigiasutuse aruannetest, vahendab Yle. Aruanded kirjeldab detailselt, kuidas mõned Turu laevatehase alltöövõtjad maksavad allpool miinimumpalka, mis on kollektiivleppega kokku lepitud.

Ka ei panna nende töötajate ületunnitööd korralikult kirja, eiratakse töötervishoiu eeskirju ja ületundide eest tasustamise reegleid ning ei peeta kinni töö- ja puhkeajaseadusest. Meyeri Turu tehases esinevate rikkumiste kohta on piirkondlik järelevalveasutus koostanud ajavahemikus märts 2016 kuni jaanuar 2017 kirjutanud kokku 12 aruannet.

Aruannetes mainitakse mitu korduva rikkujana Leedu ettevõtet UAB Sande, kellele tehti esimene ettekirjutus 2016. aasta juulis. Sellest hoolimata on ettevõte otsustanud kõiki ettekirjutusi eirata ja jätkata oma senist praktikat. 2017. aasta jaanuarikuises aruandes kirjutatakse, et ettevõte ei tasu jätkuvalt töölistele ületunnitöö eest ja maksab neil kokkulepitust madalamat palka.

Soome metallitööliste ametiühingu juht Riku Aalto ütles Ylele, et teema on üles võetud ka Meyeri Turu tehase juhtkonnaga. «Me oleme öelnud juhtkonnale, et nad peavad omalt poolt tagama, et kõik järgivad kollektiivleppe reegleid, aga kahjuks ei ole me selles osas mingit vastust saanud,» rääkis Aalto.

Majandusminister Mika Lintilät pani ettevõtte tegevusetus aga imestama. «Müüja ju vastutab selle eest, millise laeva ta laevatehasest välja annab, mistõttu võtab keegi väga suure riski, kui lubab sellistel tingimustel alltöövõtjatel ehitada.»

Meyeri kommunikatsioonijuht Tapani Mylly kinnitas aga Ylele, et ettevõte sekkus olukorda koheselt, kui probleemist teadlikuks sai. Küll aga ei soovinud laevatehas kommenteerida, kas UAB Sande on jätkuvalt Turu tehase alltöövõtjate nimekirjas.