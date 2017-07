Maailma börsidel oli viimaste aastate parim esimene poolaasta

Viimase 20 aastal on vaid olnud vaid neli esimest poolaastat, mil globaalsed aktsiaturud on kerkinud nii laiapõhjaliselt või teinud suurema tõusu, kirjutab The Wall Street Journal. Neist kahele järgnes suur börskrahh ning kahele mitu aastat kestnud börsiralli.

Peamiselt tehnoloogiasektorit iseloomustav Nasdaqi koondindeks kerkis esimesel poolaastal 14 protsenti, mis on indeksi suurim esimese poolaasta tõus alates 2009. aastast. Dow Jonesi tööstuskeskmine ja S&P 500 indeksid kerkisid kaheksa protsenti.

Maailma aktsiaturud, alates Lõuna-Koreast ja Indiast ning lõpetades Hispaaniaga kerkisid esimesel poolaastal üle kümne protsendi.

Investorite jaoks on oluliseks küsimuseks, kas tugev esimene poolaasta tähendab heitlikku aasta teist poolt või pika tõusuperioodi algust.

1999. esimese poolaasta aktsiarallile järgnes tehnoloogiamulli lõhkemine ning 2007. aasta tugevale esimesele poolaastale 2008. aasta suur finantskriis. Selle aasta sarnased laiapõhjalised tõusud 2003. ja 2009. aastal olid pikaajaliste tõusuperioodide alguseks.

Kui vaadata ajaloolisi hinnatasemeid, siis USA aktsiaturud on üsna kallid. S&P 500 indeksi aktsiate keskmine hinnatase on 18 korda 12 kuu prognoositavatest kasumitest kõrgem, mis on 13 aasta kõrgeim hinnatase. Samas eelmise sajandi üheksakümnendate tehnoloogiamulli ajal oli see näitaja üle 26.

Mujal maailmas on aktsiate hinnatase mõõdukam Saksamaa börsi DAX hinna ja kasumi suhe on pool sellest, mis ta oli 2000. tipu ajal. Tokyo börsil on aktsiate hinnad viie aasta keskmisel tasemel.