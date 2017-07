Tallinna börsi aktiivsus taas koomaeelses seisus

Tallinna börsiindeks OMXT kerkis esimesel poolaastal 5,7 protsenti, mis on viimase kolme aasta madalaim tõus. Mis aga veelgi olulisem, börsikäive oli esimesel poolaastal 73,4 miljonit eurot, mis on madalaim käive alates 2014. aastast. Tol aastal terve aasta börsikäive meie börsiajaloo madalaim – 127 miljonit eurot.

Kuna aktsiate hinnad on vahepeal tõusnud siis on börsiaktiivsuse adekvaatsem näitaja kauplemismaht. Esimesel poolaastal vahetas omanikku 35,8 miljonit aktsiat, mis on madalaim vähemalt alates 2011. aastast.

Poolaasta parim aktsia Tallinna börsil oli vaieldamatult Harju Elekter, mis kallines kuue kuuga 47 protsenti 4,15 euroni. Ka aktsia käive oli Harju Elektri jaoks ebatavaliselt kõrge – 3,3 miljonit eurot.

Harju Elekter teenis 25,8 miljonit eurot erakorralist tulu Soome ettevõtte PKC ülevõtmiselt hinnaga 23,55 eurot aktsia. Harju Elektrile kuulus 1,09 miljonit PKC aktsiat olles viimase üks suuremaid aktsionäre.

Suurim langeja oli Tallinna Vee aktsia. Tallinna Vesi otsustas maksta dividendideks esialgu 54 senti aktsia kohta, mis on 60 protsenti sellest, mis vastab ettevõtte dividendipoliitikale. Ülejäänud 40 protsendi suhtes tehakse otsus pärast tariifivaidluse lõppu. Nii riigikohtust kui ka rahvusvahelisest arbitraažikohtust peaks otsus tulema veel sel aastal.

Suurima käibega aktsia olid esimesel poolaastal kasiinokompanii Olympic EG (22,2 miljonit eurot), Tallink (10,7 miljonit eurot) ja Silvano FG aktsia (9,5 miljonit eurot).