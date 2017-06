Populaarne spordiklubikett kasvatas müügitulu kolmandiku võrra

Positiivne müügitulu kasv tulenes peamiselt kolme uue klubi avamisest Eestis ning üldisest kliendibaasi kasvust, selgub ettevõtte majandusaasta aruandest.

Uute klubide avamisse, masinapargi täiendamisse ning tulevaste klubide projekteerimisse investeeriti mullu Eestis 3,4 miljonit eurot ning Lätis 888 000 eurot.

2016. aasta lõpu seisuga opereeris My Fitness AS 15 spordiklubi Eestis ning My Fitness SIA kuut spordiklubi Lätis.

2017. aastal on ettevõtel plaanis avada kolm uut spordiklubi Tallinnas ning kaks uut spordiklubi Riias.

Möödunud aastal oli ettevõttes keskmiselt 133 töötajat, neist 93 Eestis ning 40 Lätis. 2016. aastal oli töötajate palgakulu 2,7 miljonit eurot.