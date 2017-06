Vanalinna kõrtsid tõstavad peagi õlle hinda

Vana Villemi kõrtsiketi juhatuse liige Aare Hallop ütles BNSile, et tema toitlustusasutustes ei saa samade hindade jätkata ning keskeltläbi tõuseb kõrtsides lahja alkoholi hind 20 protsenti.

Sama meelt oli ka legendaarset öölokaali Levist Väljas opereeriva Kentmanni Pub OÜ tegevjuht Virve Sirgi. «Meil on jääk hetkel sees, aga 20 eurot õllevaadi pealt on ikka kohutavalt palju. Meie lahja alkoholi hind tõuseb 20 protsenti. Aga seda peab vaatama, et kas kannatab kuidagi vähem tõsta,» ütles Sirgi.

Ka Hella Hunti haldava Hunt Kriimsilm OÜ juhatuse liige Andres-Andi Sarv sõnas, et hinnatõusu tuleb paratamatult vähemalt aktsiisi jagu ja edaspidist näitab aeg.

Erandiks on Kultuuriklubi Kelm, mida haldava Kelm MTÜ tegevjuhi Hanna Parmani sõnul tõstsid nad hindu märtsis, kui kuulsid, et aktsiisitõus on tulemas. «Järgmiseks plaanime seda teha septembris, kui midagi ei muutu, aga suvel me hindu ei tõsta,» sõnas Parman.

Laupäevast, 1. juulist tõuseb tänavu teist korda alkoholi aktsiisimäär. Õlle puhul tõuseb aktsiisimäär 70 protsenti 15,52 sendini mahuprotsendi kohta liitrist. See tähendaks, et keskmiselt võiks pooleliitrise õlle hind kaupluses kasvada keskmiselt 1,3 euroni.

Kuni 6-mahuprotsendilise etanoolisisaldusega veini ja kääritatud joogi aktsiisimäär liitri kohta tõusis veebruaris 53,41 sendini ja juulis kasvab see 77,44 sendini.

Kangema alkoholi aktsiisimäär juulist ei tõuse. Veebruaris tõusis üle 6-mahuprotsendilise etanoolisisaldusega veini ja kääritatud joogi aktsiisimäär liitri kohta 111,98 sendilt 123,18 sendini.