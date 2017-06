Tallinki suuromanike firma kaotas pea poole kasumist

Kasum tervikuna vähenes tingituna sidusettevõtete majandustulemustest. Samuti vähenes ka kontserni ärikasum 66 protsenti, mis oli tingitud eekõige kontserni ettevõtetele kuuluvate kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutusest, märkis ettevõte majandusaasta aruandes.

Negatiivset mõju kontserni kasumile avaldas ka intressikulude 45-protsendiline kasv, mis oli tingitud äriühingute omandamiseks võetud uutest investeerimislaenudest. Ettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum vähenes seejuures 50 miljonilt 27,4 miljonile ja vähemusosalusele kuuluv kasum kasvas 11 eurolt 3,2 miljoni euroni.

Kontserni konsolideeritud müügitulu oli mullu 89,2 miljonit eurot, mis on 4,7 korda enam kui 2015. aastal. Müügitulu kasv on toimunud enamuses tegevusvaldkondades, seoses tegevuse laienemisega uute äriühingute kaudu. Vähenenud on ainult valuutavahetuse käive, märkis ettevõte.

2016. aastal investeeris kontsern finantsvarasse 57,9 miljonit ning põhivarasse ja kinnisvarainvesteeringutesse 25,2 miljonit eurot. Sidusettevõtetelt saadi 21,8 miljonit eurot, sealhulgas dividende summas 6,5 miljonit eurot. Tervikuna investeerimise rahavoog oli negatiivne -60,2 miljonit eurot.

Möödunud aastal ostis grupi tütarettevõte OÜ Trilini Energy sajaprotsendise osaluse AS-is Eesti Gaas 66,4 miljoni euroga. Grupi tütarfirma AS Vaba Maa otsis AS-i Printon. Osalus omandati 1,7 miljoni euroga. Ühtlasi müüs Infortar Vaba Maa 20-protsendise osaluse hinnaga 500 000 euroga. Kontserni jaotamata kasum bilansipäeva seisuga oli 423,8 miljonit eurot.

Kontserni kuulub emaettevõte AS Infortar ja 20 tütarettevõtet. Sidusettevõtest on kontsernil muuhulgas 38-protsendiline osalus AS-is Tallink Grupp.