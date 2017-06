Elektrilevi näeb konkurentsiametist poole väiksemat hinnalangust

Ehkki ülekandeteenuse pakkuja Elering avaldas täna kavandatava 7,6-protsendilise hinnalanguse, teatas Elektrilevini, et nendeni pole jõudnud ametlikku kinnitust hinnakirja muutuste kohta.

«Tulenevalt elektrituruseadusest jõustub võrguteenuse hinnamuutus kolm kuud pärast hinnakirjade avaldamist. Selleks peame aga saama esmalt ametliku info ülekandetasu muutusest, seejärel saame esitada oma taotluse, mille konkurentsiamet peab kinnitama,» selgitas ettevõtte pressiesindaja.

«Kui võtta aluseks Eleringi täna pressis teavitatud hinnalangus, siis keskmise kodukasutaja kogu igakuine elektriarve kokku langeks ligikaudu ühe protsendi võrra. Hetkel puuduvad meil alusandmed, et saaksime esitada taotluse hinnalanguseks tulenevalt põhivõrguteenuse hinnamuutusest. Seega ei saa ka mõju tarbijarühmiti nii konkreetselt välja tuua.»

Selline hinnang erineb oluliselt konkurentsiameti peadirektori Märt Otsa poolt välja öeldust, kelle arvutuste kohaselt võib kodutarbijate ülekandetasu alaneda septembrikuu arvetel rohkem kui kaks protsenti.

Keskmisest võrguteenuse hinnast moodustab Eleringi ülekandeteenuse tasu ligikaudu kolmandiku. Küll aga alaneb 1. juulist võrguteenuse hind Elektrilevi algatusel, kuid Eleringi muutused hinnakirjas veel ei kajastu. Ettevõte lubas alates suvest langetada keskmist võrgutasu 6,7 protsenti.

Muudatuste tabelist, mille Elektrilevi Postimehe palvel märtsikuus koostas, selgub, et konkurentsiameti ette kirjutatud hinnalangus puudutab vaid kolmandikku võrguklientidest, kes tarbivad elektrit keskmisest rohkem.

Need on inimesed, kes on valinud paketid «Võrk 3» ja «Võrk 4» ja kasutavad enamasti elektrit kodu kütmiseks. Nendele 95 000 tarbimiskoha omanikule võib võrguteenuse hind tõesti üheksa protsendi võrra alaneda.

Enamik Elektrilevi klientidest, kokku 539 000 tarbimiskohta, kasutab aga hinnapakette «Võrk 1» ja «Võrk 2» ning suuremale osale sellest kliendigrupist hinnaleevendust ei tule.