Fotod: selline näeb välja uuenenud julgestus- ja VIP-alaga Tallinna lennujaam

Kui Tallinna lennujaama VIP-ala sai valmis juba juuni alguses, siis täna avati ka uuenenud julgestusala. Tänasest tehakse lennueelset julgestuskontrolli terminali lõunapoolses otsas uutes ruumides.

Varasema julgestuskontrolliga võrreldes on ruumi pindala kasvanud pea kaks korda ning kasutusele võetakse uued julgestuskontrolli liinid. Uute liinide pikkuseks on varasema 11 meetri asemel 17–20 meetrit, seega on reisijatel rohkem ruumi kontrolliks valmistumiseks ning asjade kokkupanekuks peale kontrolli. Kokku on võimalik kasutada viis julgestuskontrolli liini.

Juuni alguses valmisid lennujaamas ka VIP-külaliste teenindamiseks mõeldud ruumid, kogu VIP-kompleks koliti ühele tasapinnale, uue osa suuruseks on 343 ruutmeetrit. Lisaks olemasolevale kahele VIP-ruumile lisandus veel kaks uut VIP-ruumi, mida saab vajadusel poolitada, samuti avardus ka julgestuskontrolli ala. Kokku saab uues VIP-kompleksis korraga teenindada enam kui 150 klienti kuues eri ruumis.