Noop riigikohtu otsusest: valitsus sai vabad käed hävitada ettevõtlust

Esmalt ütles Noop, et riigikohtu otsus on lõplik ja seda tuleb aktsepteerida. Nimelt leidis riigikohus, et seadusandja otsus tõsta lahja alkoholi aktsiisimäärasid planeeritust kiiremini on põhiseadusega kooskõlas.

«Mul on kahju, et Eestist on saanud riik, kus praegune valitsus on oma otsustega öelnud selgelt, et ettevõtluskeskkond pole neile tähtis, kui tahame, siis muudame kõike seda, mida varem on seadustesse kirjutatud ja muudame kardinaalselt,» ütles Noop.

Ta sõnas, et tulevikus ei saa enam ükski majandusharu kindel olla, sest riigikohtu otsusega on valitsusel vabad käed sõita uute maksudega üle mistahes valdkonnast ja hävitada see. «Praegune valitsus on seda ka näidanud, et uusi makse tehes nad ei hooli absoluutselt sellest, kuidas see mõjutab majandust,» lisas ta.

Noop on kindel, et riigikohtu otsust on väga tähelepanelikult oodatud ka välismaalt ja kindlasti mõjutab see otsus edaspidiseid investeeringuotsuseid Eestisse.

Mis puudutab aga konkreetselt erakorralist lahja alkoholi aktsiisitõusu, siis selle mõjusid hakkame me Noobi sõnul nägema täies ulatuses järgmisel aastal.

«Piirikaubandus Lätiga, mis juba tänaseks(ilma aktsiisitõusuta) on plahvatuslikult kasvanud ja moodustab 20 protsenti kogu Eesti müügist, tõuseb ligi 50 protsendini ja toob endaga kaasa väikeste maapoodide sulgemislaine,» rääkis Noop.

Homme ehk 1. juulist tõuseb õlleaktsiis praegusega võrreldes 50 protsenti, mis kergitab levinuima pooleliitrise õlle hinda 20–30 senti. Järgmise aasta alguses hüppab õlleaktsiis aga 100 protsenti ja 2020. aastal juba kaks ja pool korda.