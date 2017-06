Stockmann tegi algust oma delikatessiäride maha müümisega

Stockmann ja S Group kirjutasid alla kokkuleppele, millega Stockmann müüb Stockmann Delikatessi äride juhtimise õiguse Soomes S Groupi piirkondlikele koostööpartneritele, teatas ettevõte pressiteate vahendusel.

«Soomes on ostu- ja eriti logistikategevused mõjutanud Stockmann Delikatessi konkurentsivõimelisust. Seega ühendab Delikatess Soomes jõud S Groupiga, millel on olemas tahe ja vahendid nimetatud äri edasi arendada,» rääkis Stockmanni tegevjuht Lauri Veijalainen.

«Kasumliku kasvu tekitamiseks peab Stockmann tegema strateegilisi valikuid. Balti riikides jätkame ise Delikatessi kaupluste juhtimist,» lisas Veijalainen. Stockmann Delikatessi kauplused jätkavad tegevust Stockmanni kaubamajades Tallinnas js Riias ning kõigis praegustes asukohtades Soomes.

Stockmannil on plaanis investeerida lähiaastatel nii Tallinnas kui ka Riias asuvate Delikatessi kaupluste renoveerimisse ja nüüdisajastamisse. Uuendustööd on kõigepealt plaanis Tallinnas ja need algavad 2018. aastal.

Soomes tehtav tehing ootab heakskiitu Soome konkurentsi- ja tarbijaametilt. Kui see pälvib heakskiidu 2017. aasta jooksul, on võimalik tehing lõpule viia 31. detsembril 2017.