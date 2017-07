Esimese iPhone'i arendaja näitas nutitelefoni varajasi prototüüpe

Kõige hämmastavam element esimese iPhone’i juures oli füüsilise klaviatuuri hülgamine ja tarkvaralise lahenduse väljatöötamine, kirjutab The Verge. Heites pilgu kümme aastat tagasi minevikku, tundub idee loogiline, kuid nutitelefoni arenduse hetkel oli tegemist radikaalse kontseptsiooniga, mis mõjus tohutult tuleviku tarkvaraliideste ja nutitelefonide disainile.

Legendaarse telefoni sünnipäeva puhul näitas kasutajaliidese disainer Ken Kocienda, millised olid telefoni esimesed prototüübid. Apple’i arendusmeeskond kutsus prototüüptelefone hellitavalt «vallabideks».

Here are two iPhone prototypes. We called them Wallabies. I used these devices to make the software keyboard. pic.twitter.com/qbofBL3RUt